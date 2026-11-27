⚠️ Увага! Тимчасові зміни в русі тролейбусів

У зв’язку з аварійною ситуацією на електромережі тимчасово призупинено рух тролейбусів на Східному масиві. Повідомляє міська рада

🚌 Зміни в русі:

* Тролейбус №2 курсуватиме від вул. Тролейбусної до центру міста.

* Тролейбуси №№ 6, 7, 10 курсуватимуть вулицями Київською, 15 Квітня та Злуки без заїзду на Східний масив.

🙏 Просимо пасажирів врахувати зміни та завчасно планувати свої маршрути.