У п’ятницю, 27 листопада, у Тернополі відбудеться поминальна молитва «Світло молитви в темряві війни», присвячена українським захисникам і захисницям, які загинули, боронячи державу.

Панахиду проведуть о 9:00 у парку Тараса Шевченка біля меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України», поруч із Дзвоном пам’яті. Захід розпочнеться одразу після загальнонаціональної хвилини мовчання.

Під час молитви поіменно згадають воїнів, які загинули у жовтні, починаючи з 2014 року.

Жителів Тернопільської громади запрошують долучитися до спільної молитви, щоб вшанувати пам’ять полеглих Героїв та подякувати їм за жертовність і відданість Україні.