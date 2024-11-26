Тернопільські рятувальники готові до можливих блекаутів!
На Тернопільщині діють 26 стаціонарних Пунктів Незламності, розгорнутих на базі підрозділів ДСНС. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.
У цих пунктах, навіть попри відключення електроенергії, ви знайдете:
✅ тепло та освітлення;
✅ доступ до мобільного зв’язку й інтернету;
✅ місце для зарядки пристроїв;
✅ питну воду та місце для відпочинку;
✅ аптечку з необхідними засобами першої допомоги.
ДСНС продовжує працювати для вашої безпеки