Тернопільські рятувальники готові до можливих блекаутів!

На Тернопільщині діють 26 стаціонарних Пунктів Незламності, розгорнутих на базі підрозділів ДСНС. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

У цих пунктах, навіть попри відключення електроенергії, ви знайдете:

✅ тепло та освітлення;

✅ доступ до мобільного зв’язку й інтернету;

✅ місце для зарядки пристроїв;

✅ питну воду та місце для відпочинку;

✅ аптечку з необхідними засобами першої допомоги.

ДСНС продовжує працювати для вашої безпеки