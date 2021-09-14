У Тернополі 81 річний чоловік вперше отримає паспорт

У силу складних життєвих обставин, Ярослав з 1999 року проживає в лісі між селами Іванківці та Кобзарівка в умовах непристосованих для проживання та без будь-яких документів, що посвідчують особу. Про це повідомляють у Міграційній службі Тернопільської області.

Через відсутність документів, п.Ярослав позбавлений можливості отримувати пенсійне забезпечення та соціальні послуги.

Працівники Міграційної служби зазначають, для того, щоб оформити чоловіку паспорт громадянина України у формі ІD-картки, в даний час проводяться заходи щодо ідентифікації особи та перевірки належності до громадянства України.

Рішення про документування заявниці буде прийнято лише за результатами проведених перевірок.