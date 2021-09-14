Володимир Зеленський скасував приватизацію шести обленерго, серед них і «Тернопільобленерго»

Президент Володимир Зеленський відмінив приватизацію шести обленерго та передав їх в управління Міненерго. Натомість компанії-продавці електроенергії перейдуть в управління «Енергоатому», де ними буде займатися екс-помічник Ігоря Кононека – Олександр Візір, який зараз входить до оточення першого помічника президента Сергія Шефіра.

Про це написав Дмитро Рясний для «Економічної правди».

В кінці серпня президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО, яким доручив виключити з переліку приватизації державні обленерго та передати Фонду держмайна їх в управління до Міненерго. Офіційна версія таких дій – збереження обленерго в держвласності допоможе знизити тарифи на електроенергію.

Таким чином, скасована приватизація шести обленерго: «Харківобленерго», «Миколаївобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Хмельницькобленерго», «Тернопільобленерго» і «Черкасиобленерго». З цього списку держава реально контролює тільки дві перші компанії. Четверо інших на рівні менеджерів підпорядковані різнорідним групам бізнесменів. Наприклад, «Запоріжжяобленерго» та «Тернопільобленерго» — Ігорю Коломойському, а «Черкасиобленерго» — підприємцю і колишньому народному депутату Володимиру Продивусу. Кураторами «Хмельницькобленерго» називають керівництво місцевих облдержадміністрації та Служби безпеки України.

В указі Зеленського також сказано, що Міненерго будуть передані тільки обленерго, тоді як постачальники універсальних послуг повинні (компанії з торгівлі е/е) перейти під управління «Енергоатома». Планується, що ці компанії отримають переважний доступ до оптових закупівель дешевої електроенергії «Енергоатома» і завдяки цьому зможуть виходити на ринок з продажу енергії навіть в інші області.

Керівником ФДМ є Сенниченко — ставленик екс-прем’єра Олексія Гончарука. Зате Міністерством енергетики керує Герман Галущенко, який до призначення працював віце-президентом «Енергоатома» і якого ЗМІ пов’язують з першим помічником президента Сергієм Шефіром.

Ще працюючи в «Енергоатомі» Галущенко домігся призначення на початку року першим помічником президента компанії Олександра Візіря. Останній до зміни влади працював в ФДМУ директором департаменту управління держпідприємствами та корпоративними правами, а ще раніше був помічником депутата Ігоря Кононенка – товариша та бізнес-партнера президента екс-президента Петра Порошенка. Завдяки посаді директора департаменту при Порошенкові-президенті він був введений в наглядові ради «Одеського припортового заводу» і «Центренерго», які в ті часи стали одними з найгучніших корупційних епізодів.

Тепер Візір додатково має ще статус радника міністра Галущенка, і за даними «ЕП», саме він буде завідувати діями «Енергоатома» щодо переданих постачальників універсальних послуг. Під це він формує команду, зокрема, з співробітників ФДМУ, з якими працював ще при Кононенку.

Від «Наших грошей»

Після поразки Порошенка на президентських виборах 2019 року Кононенко виїхав з України. А Візір керував громадською організацією «Розумні електромережі України», яку минулого року заснували обленерго ДТЕК Ріната Ахметова та VS Energy російського бізнесмена Михайла Воєводіна.

Два роки тому ДТЕК купив у росіян «Київобленерго» та «Одесаобленерго», нині йде процес продажу Ахметову «Кіровоградобленерго». Візір з’являвся на телеканалі «Україна» як енергетичний фахівець, який відстоював введення RAB-тарифів. В Україні їх встановили в серпні минулого року, і як виявилося, методологія НКРЕКП для визначення оціночної вартості обленерго для встановлення їм RAB-тарифу містила завищені ціни на матеріали та обладнання.