Унікальні кадри з місць надзвичайних подій показують в Тернопільській ОДА

13 вересня у Тернопільській ОДА відкрили фотовиставку «Обличчя Служби порятунку».

Організатор — Головне управління ДСНС України у Тернопільській області, фотографії присвячені до Дня рятівника, який відзначатиметься 17 вересня. Будні працівників ДСНС напружені та небезпечні. Фото з місць надзвичайних подій та ситуацій рятувальники зобразили у знімках, які представили для огляду всім охочим.

«16 врятованих життів. Чотири – дитячих. І це лише від початку року. Хіба може бути щось цінніше? За кожним порятунком стоять справжні герої. Мужні та професійні, які готові 24/7 прийти на допомогу, вміють працювати командно. На воді, у дорозі, під час пожежі – вони завжди поруч», – зазначив Володимир Труш.