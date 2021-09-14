09:30 | 14.09.2021
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Новини Тернополя 

Унікальні кадри з місць надзвичайних подій показують в Тернопільській ОДА

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13 вересня у Тернопільській ОДА відкрили фотовиставку «Обличчя Служби порятунку».

Організатор —  Головне управління ДСНС України у Тернопільській області, фотографії присвячені до Дня рятівника, який відзначатиметься  17 вересня. Будні працівників ДСНС напружені та небезпечні. Фото з місць надзвичайних подій та ситуацій рятувальники зобразили у знімках, які представили для огляду всім охочим.

«16 врятованих життів. Чотири – дитячих. І це лише від початку року. Хіба може бути щось цінніше? За кожним порятунком стоять справжні герої. Мужні та  професійні, які готові 24/7 прийти на допомогу, вміють працювати командно.  На воді, у дорозі, під час пожежі – вони завжди поруч», – зазначив Володимир Труш.

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