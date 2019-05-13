У Тернополі через ускладнення від кору помер чоловік

27-річний тернополянин Андрій Шморган занедужав на кір 6 квітня, а 3 травня через ускладнення хвороби відійшов у засвіти. За одужання чоловіка вболівали багато тернополян, збирали допомогу на його лікування, але, на жаль… Сиротою залишився 4-річний синочок Вітя, овдовіла дружина Катерина. Підступну хворобу в тернополянина не відразу вдалося діагностувати, лише коли з’явилася висипка, його госпіталізували і почали інтенсивне лікування. Чоловікові неначе ставало краще, однак хвороба почала прогресувати. Впав у кому, відмовили внутрішні органи. Повернути до життя його не змогли… Андрій працював медичним представником.

Це цьогоріч перший летальний випадок при захворюванні на кір на Тернопільщині. За даними Міністерства охорони здоров’я, з грудня 2018-го до квітня 2019-го на кір в Україні захворіли понад 44 тис. осіб, від ускладнень кору померли 16 осіб. Загалом від початку спалаху кору (з 2017-го) недуга підкосила понад 100 тисяч українців, 37 із них померли.

— В Андрія була вроджена вада легенів, на фоні того й проявилося ускладнення. 6 квітня у брата розболілося горло. Він звернувся до лікаря, здав аналізи, зробив знімок, все було ніби в нормі, — розповідає брат померлого Ярослав. — Припустили, що це звичайний вірус, адже тепер віруси дають важку форму перебігу, женуть температуру. 10 квітня йому полегшало, але почав трохи кашляти. Наступного дня з’явилася висипка. Зрозумівши, що це інфекція, звернулися в лікарню, де підтвердили хворобу. 12 квітня посилився кашель, Андрій почав задихатися, впав у кому, його перевели в реанімацію. 13 квітня стало ще гірше, брата перевели на штучну вентиляцію легенів. Розвинувся гострий респіраторний дистрес-синдром. А потім відмовили нирки, його перевели на гемодіаліз, відмовила підшлункова, стався набряк мозку… 3 травня брата не стало… Лікарі робили все можливе і неможливе, але, на жаль, при такому стані важко щось вдіяти… Можливо, все минулося б,

якби не вада легенів. У брата була легенева гіпертензія. Він часто мав запалення, бронхіти, але все миналося, більше ні на що не скаржився. Кір знайшов слабке місце в організмі і вдарив по ньому, підключилася ще якась інфекція. Розвинувся синдром поліорганної недостатності, тому так швидко все прогресувало. Спершу Андрій лежав в міській лікарні швидкої допомоги, там впав у кому, його перевели до реанімації Тернопільської університетської лікарні. Ніхто з рідних не хворів на кір у цей період, тож, вочевидь, Андрій підхопив недугу десь у медичному закладі, де часто бував по роботі, або ж на вулиці. Ми з братом були медичними представниками, відвідували аптеки, лікарні. Крім того, синочок Андрія лежав перед тим у лікарні, тож брат провідував його. Кір важко діагностувати в перші дні, хіба якщо здати кров на аналіз імуноглобуліну G до вірусу. Але брат навіть не припускав, що це кір…

«Знав тебе, напевно, як ніхто довго… Чому світ такий несправедливий і забирає завжди найкращих?!.. Ти був сильний і до останнього боровся за життя, але, на жаль, хвороба перемогла… Спочивай з миром, друже!» —написав про Андрія в соцмережі один із товаришів.

Поховали Андрія Шморгана в рідному селі Глібів Гусятинського району. Родичі досі не можуть отямитися від важкої непоправної втрати. Чимало ліків, які купували для чоловіка, залишилися невикористаними, тож днями Ярослав передав їх до реанімації обласної дитячої лікарні. Там уже третій місяць перебуває у комі через ускладнення від кору 4-річний Славчик Яворський із села Дзвиняч Заліщицького району, лікарі борються за його життя.

— З перших днів нам розповідали про цього хлопчика. Дай Боже, щоб він одужав, — каже Ярослав. — Я навідувався до нього, знаю, що дитина із багатодітної сім’ї. Там скрутна ситуація, батьки не мають коштів на лікування. У нас залишилося багато спеціального харчування, ліків, тож ми вирішили передати все це тим, кому воно зараз вкрай необхідне.