У Тернополі дітей та підлітків навчатимуть англійської мови на безоплатному онлайн-курсі — деталі

Мрієте, щоб ваша дитина вільно говорила англійською? У Тернополі стартує безкоштовний онлайн-курс для дітей і підлітків віком від 6 до 14 років. Це буде навчання у невеликих групах, зрозумілі пояснення та розмовна практика з першого заняття. Курс адаптований для дітей, які ніколи не вивчали англійську.

Про це розповіли організатори — мережа освітньо-культурних та волонтерських Гончаренко центрів. Директорка онлайн-платформи Вікторія Захарова каже, що це чудова нагода для дітей почати свою мовну подорож з нуля.

«Ми зробили програму такою, щоб навчання було ефективним і водночас веселим: інтерактивні вправи, прості пояснення граматики та багато живого спілкування. Гарантуємо — кожен урок буде захоплюючим», — додає вона.

Заняття проходитимуть раз на тиждень у групах для дітей віком від 6 до 14 років. Після завершення курсу учасники отримають сертифікат.

Зареєструватися на навчання можна за цим посиланням. Запрошення на заняття надішлють на електронну пошту, вказану при реєстрації. Навчання стартує у серпні.