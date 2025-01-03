У Тернополі молодик вкрав наплічник, який забула жінка на лавці

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька обласного центру. Жінка заявила, що невідома особа викрала її наплічник з грошима та документами. Сума збитків – 11 тисяч гривень.

Зі слів потерпілої, сумку вона залишила на дитячому майданчику. Коли ж за декілька хвилин, згадавши, повернулася, то на лавці її речей вже не було.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили, що спокусився на чужий наплічник 26-річний житель обласного центру. У зловмисника вилучили документи потерпілої, гроші він встиг витратити на власні потреби.

Щодо фігуранта розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.