Один зі спортклубів Тернополя виховує переможців (відео)

Спортсмени з клубу «Life Style» достойно показали себе на змаганнях відкритої першості Тернопільської області зі змішаних єдиноборств ММА, які відбулись нещодавно.

Участь у турнірі взяли спортсмени-діти, юнаки,юніори і дорослі.

Мірялись силою та майстерністю близько сотні борців з Тернопільської, Івано-Франківської, Київської, Рівненської, Хмельницької, Закарпатської та Волинської областей.

Представники місцевого спортклубу «Life Style» достойно проявили себе на змаганнях, виборовши призові місця.

Серед наймолодших – Коцюба Роман, який переміг у двох вікових категоріях (10-11 років та 11-12 років).

У ваговій категорії до 61 кг перемогу здобув Рибін Валерій. В категорії до 66 кг – Предко Максим.

Також тернополяни вибороли ІІ командне місце.