14:31 | 3.01.2025
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Понад 40 одиниць техніки очищали дороги Тернопільщини

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Станом на ранок 3 січня проїзд дорогами державного значення забезпечений у повній мірі.
🚜 Для розчищення та посипки мережі автошляхів задіяно більше 40 одиниць техніки та 62 працівники. Використано 390 тонн протиожеледної суміші.
Роботи з розчищення та обробки дорожнього покриття піщано -соляною сумішшю тривають, забезпечуючи безпечний проїзд транспорту.
❗️ До водіїв звертаємось з проханням зважати на погодні умови вирушаючи в дорогу. А кермувальникам великогабаритного транспорту рекомендуємо користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних доріг.

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