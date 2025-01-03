Понад 40 одиниць техніки очищали дороги Тернопільщини
Станом на ранок 3 січня проїзд дорогами державного значення забезпечений у повній мірі.
Для розчищення та посипки мережі автошляхів задіяно більше 40 одиниць техніки та 62 працівники. Використано 390 тонн протиожеледної суміші.
Роботи з розчищення та обробки дорожнього покриття піщано -соляною сумішшю тривають, забезпечуючи безпечний проїзд транспорту.
До водіїв звертаємось з проханням зважати на погодні умови вирушаючи в дорогу. А кермувальникам великогабаритного транспорту рекомендуємо користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних доріг.