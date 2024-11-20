14:12 | 20.11.2024
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У Тернополі молодик влаштував ДТП. Постраждали четверо людей до 20 років

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У Тернополі водій спровокував ДТП, в якій постраждало четверо людей. Повідомлення про травмованих жителів Тернопільської області надійшло на спецлінію поліції від чергового лікаря травмпункту. Тілесні ушкодження четверо молодих людей віком від 18 до 20 років отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 19 листопада близько 9:30. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що 24-річний водій автомобіля Renault Megane, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався у безпечному русі й зіткнувся із Mercedes Benz E270.

До лікарні з тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила чотирьох пасажирів з Renault. Їм усім медики надали допомогу без госпіталізації.

Водії попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)Кримінального кодексу України. 

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