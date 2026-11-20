У Львові кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до десяти
У Львові внаслідок російської атаки постраждали десятеро людей. Двоє з них перебувають у важкому стані, ще четверо — у стані середньої тяжкості.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
За його словами, ще чотирьох постраждалих обстежують медики.
Внаслідок ударів у Львові виникли пожежі в гуртожитку та складській будівлі, також пошкоджено автомобіль.
У Львівському районі загорілися житловий будинок і гаражі. Крім того, пошкоджені сусідній будинок та об’єкт енергетичної інфраструктури.