У Львові внаслідок російської атаки постраждали десятеро людей. Двоє з них перебувають у важкому стані, ще четверо — у стані середньої тяжкості.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, ще чотирьох постраждалих обстежують медики.

Внаслідок ударів у Львові виникли пожежі в гуртожитку та складській будівлі, також пошкоджено автомобіль.

У Львівському районі загорілися житловий будинок і гаражі. Крім того, пошкоджені сусідній будинок та об’єкт енергетичної інфраструктури.