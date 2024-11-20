Майже 341 млн грн податку на нерухоме майно отримали місцеві бюджети Тернопільщини
За десять місяців цього року власники нерухомості сплатили до бюджетів тергромад області 340 млн 885,1 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це майже на 71 млн грн (+26%) більше, ніж у січні–жовтні минулого року.
Зокрема, власники нерухомості – юридичні особи спрямували на розвиток територіальних громад краю 144,9млн грн податку на нерухоме майно, що на 8,5 млн грн більше за відповідний період минулого року.
Жителі області – фізичні особи перерахували за нерухомість протягом десяти місяців цього року майже 196млн грн цього платежу. Це на 62,4 млн грн більше, ніж було сплачено упродовж січня-жовтня 2023 року.
Нагадаємо, надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 квадратний метр.