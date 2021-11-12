У Тернополі можна щепитися від COVID-19 усіма зареєстрованими в Україні вакцинами

Станом на 11 листопада у лікарнях Тернополя перебуває 242 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19, 90% з пацієнтів не пройшли повний курс вакцинації та потребують кисневої підтримки.

Щоб захистити себе від важкого перебігу коронавірусної хвороби, госпіталізації чи смерті, закликаємо жителів Тернопільської громади скористатися можливістю зробити щеплення від COVID-19.

Вакцинуватися можуть усі дорослі та діти від 12 років.

Як наголошують у Міністерстві охорони здоров’я України, життєво важливо, щоб щеплення якомога швидше отримали люди з хронічними захворюваннями (діабет, онкологія, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби нирок, пацієнти на гемодіалізі) та вагітні жінки, які можуть серйозно постраждати внаслідок захворювання. Єдине справжнє протипоказанням до щеплення від COVID-19 – анафілактичний шок на першу дозу вакцини.

Звертаємо увагу! Цими днями у Тернопіль прибула чергова партія протиковідної вакцини виробництва компанії Moderna, тож уже від 11 листопада жителі Тернопільської громади зможуть щепитися усіма зареєстрованими в Україні вакцинами.

Проводитимуть вакцинацією препаратом Moderna у пункті щеплень, розгорнутому в ТРЦ «Подоляни» (вул. Текстильна, 28) щодня з 09:00 до 20:00 год.

Нагадаємо, зробити вакцинацію у Тернополі можна у шести стаціонарних пунктах щеплень, а саме: