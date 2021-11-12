На Тернопільщині скажена лисиця покусала жінку

Подія сталась ще два тижні тому, коли дика лисиця забігла на територію одного з домогосподарств в х. Думанинка Лановецької територіальної громади та вкусила за ногу 30-річну жінку. Наступного дня потерпіла звернулася в КНП «Лановецька міська лікарня», де їй провели комплекс профілактичних щеплень.

Ще через кілька днів, неподалік хутора, місцеві жителі виявили труп лисиці, який було направлено до Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби для проведення досліджень.

Згідно лабораторного висновку від 10 листопада 2021 року в трупі лисиці виявлено світіння антигену вірусу сказу.

На сьогодні, 12 листопада, заплановано засідання протиепізоотичної комісії при Лановецькій територіальній громаді на якому буде прийнято комплекс відповідних заходів.