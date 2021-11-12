Відома мережа автозаправок викупить Лановецький завод

Антимонопольний комітет України дав дозвіл ПАТ “Галнафтогаз” на придбання олійноекстракційного заводу “Лан-Оіл”, що у Ланівцях. Він займається виготовленням соняшникової і ріпакової олії.

Як зазначається у рішенні АМКУ, акціонерне товариство «Галнафтогаз» отримало дозвіл викупити частку в статутному капіталі ТзОВ “Лан-Оіл”, що перевищує 50%. Таким чином після укладання договору про продаж “Концерн Галнафтогаз” матиме найбільший вплив в управлінні компанією.

Завод “Лан-Оіл” ще зовсім молодий. Його збудували у 2010 році. На території діють масляно-пресовий цех, цехи грануляції та екстракції. Також є склади для зберігання сировини на 85 тис. м3 і резервуари для олії на 5500 тонн. До складів підприємства пролягає залізнична дорога. Денні потужності заводу з переробки соняшника становлять 500 тонн, а з ріпаку – 370 тонн.

За інформацією інтернет-джерел, власниками компанії “Лан-Оіл” є львівські бізнесмени Іван Коцьо, Богдан Куспись та Ігор Таранський. Концерн “Галнафтогаз” входить у мережу OKKO Group львівського мільйонера Віталія Антонова і є однією з наймасштабніших мереж автозаправок в Україні.



