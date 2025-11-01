19:36 | 1.11.2025
🐾 У Тернополі патрульні допомогли травмованому бобру

Неподалік від водойми ми виявили пораненого бобра. Тваринка не могла спиратися на задні лапки й безпорадно волочила їх по землі…

🚔 Інспектори обережно доставили бобра до ветеринарної клініки, де фахівці надали йому необхідну допомогу. Згодом його передали до ветеринарної клініки у Львові — для огляду та лікування.

Після рентгену з’ясувалося, що тварина має травму хребта, через яку задні лапки, на жаль, паралізовані. Зараз бобер перебуває під наглядом ветеринарів, проходить лікування й отримує все необхідне для відновлення.

 

