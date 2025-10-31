Ілона Скоромна з Чорткова: як 23-річна дівчина ламає стереотипи в автосервісі та захоплюється мотоциклами

Ілона Скоромна — 23-річна майстриня з Чорткова, яка працює в батьковій автомайстерні. Вона займається встановленням та ремонтом газобалонного обладнання на автомобілях. Від малого віку її захоплення машинами було частиною сімейної справи. Тато, який працює в автосервісі більше 20 років, передав свої знання і захоплення дочці. Зараз Ілона продовжує справу батька, допомагаючи йому розвивати сімейний бізнес, пише Суспільне.

“Любов до автомобілів у мене почалася з дитинства, це перейшло від батька. Спочатку він возив запчастини, а потім почав займатися газовим обладнанням. З 9 класу я почала допомагати йому в гаражі. Після закінчення школи я вирішила розвивати цей бізнес разом з батьком”, — розповідає Ілона.

На її робочому місці не обходиться без цікавих ситуацій. Ілона працює з газовим обладнанням, яке вимагає особливої уваги і точності. “Ми встановлюємо газове обладнання на автомобілях. Це складна робота, але якщо любиш свою справу, то не зважаєш на труднощі”, — додає дівчина.

І хоча робота Ілони часто викликає здивування у клієнтів, особливо у чоловіків, це не зупиняє її. Багато хто не може уявити, як жінка може працювати з важким обладнанням, навіть коли йдеться про газові балони або ремонт двигунів. Ілона каже, що спочатку це її дуже засмучувало, навіть викликало сльози. Однак підтримка родини, а особливо тата, допомогла впоратися з усіма стереотипами.

“Спочатку було важко, я плакала. Але якщо вірить у тебе твій батько, то ти починаєш вірити і в себе”, — зізнається Ілона.

Неодноразово клієнти зауважують її професіоналізм. “Приїжджають старші люди, вони спочатку дивуються: як так жінка може робити машину, як може лізти до газового обладнання? Але після того, як вона робить їхній автомобіль і вони виїжджають, часто з великими очима повертаються”, — розповідає тато Ілони.

Окрім роботи в автосервісі, вся родина Ілони захоплюється мотоциклами. Ілона любить подорожувати на мотоциклі, а також підтримує свого батька, котрий в юності був великим шанувальником двоколісних транспортних засобів. Ілона каже, що мотоцикл для неї — це не лише засіб пересування, а й спосіб виразити свою індивідуальність.

“Мотоцикл — це як твій характер. Коли сідаєш на нього після важкого дня, все забувається, ти просто відчуваєш свободу”, — додає Ілона.

Зі спогадів тата Ілони, їх сім’я завжди була пов’язана з мотоциклами. Ілона почала з маленького квадроцикла, а потім з часом перейшла до більших моделей, аж до того, що зараз їздить на мотоциклі, яким вона відчуває всю його потужність та вагу. Після того як батько довірив їй великий мотоцикл Goldwin, Ілона відчула, що це її справжнє покликання.

“Це були неймовірні відчуття, коли я осідлала свій перший великий мотоцикл. Я навіть зараз пам’ятаю цей момент, коли він повністю став моїм”, — розповідає Ілона.

Ілона зізнається, що спочатку хотіла змінити сферу діяльності і спробувати інше. Однак вона розуміє, що її місце тут, в автосервісі, де вона може проявити свої таланти. Вона бачить свій розвиток саме в цій сфері і планує і надалі працювати в сімейному бізнесі, незважаючи на труднощі.

“Це була моя маленька мрія, і вона здійснилася. Тепер я не уявляю себе де-небудь ще”, — говорить Ілона.

Вона ламає стереотипи, працюючи в “чоловічій” професії, і надихає багатьох дівчат на те, щоб йти за своїм покликанням, не зважаючи на перешкоди та стереотипи.