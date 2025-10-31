18:41 | 31.10.2025
Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Вадима Башкірова

30 жовтня 2025 року на Львівщині трагічно загинув військовослужбовець, мешканець села Медова Козівського району, Вадим Башкіров, 1988 року народження. Він став жертвою дорожньо-транспортної пригоди, повідомляє козівський міський голова Сергій Добалюк.

Його загибель стала великим ударом для родини, друзів та всієї громади, яка втратила справжнього героя.

У цей важкий час, всі ми розділяємо скорботу з родиною та близькими загиблого. Вічна пам’ять Вадиму Башкірову, Герою України!

🕯️ Вічна пам’ять нашому Захиснику!

