Трагічно загинув захисник Василь Дзюбик з Тернопільщини

Копичинецька міська рада повідомляє, що 30 жовтня 2025 року трагічно загинув житель села Яблунів Копичинецької громади – Дзюбик Василь Анатолійович, 14.01.1991 року народження, воїн Збройних Сил України.

З початку повномасштабного вторгнення, з 2 березня 2022 року, Василь став на захист Батьківщини. Служив у територіальній обороні, брав участь у бойових діях на південному сході України, у районі м. Гуляйполе Запорізької області.

Отримавши поранення та контузії, через проблеми зі здоров’ям був переведений до тилової частини на Львівщині, де продовжував виконувати бойові завдання — збиваючи ворожі цілі.

Повертаючись із практичних стрільб, воїн загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Василь був одружений у селі Яблунів, тут проживають його дружина Оксана та маленька донечка Даринка.

У загиблого також залишилися мама Галина та сестра.

Щиро співчуваємо рідним і близьким.

Світла пам’ять і вічна шана Герою, який до останнього дня залишався вірним військовій присязі та Україні. 🇺🇦 💔





