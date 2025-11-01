Вічна пам’ять Маестро: у Тернополі прощаються з Ігорем Головком

30 жовтня 2025 року Тернопільська громада понесла важку втрату: на 67-му році життя відійшов у засвіти Ігор Іванович Головко, видатний музикант і керівник духового оркестру Тернопільської ЗОШ №11. Про це повідомляє Алла Луценко на сторінці Тернопільської школи №11.

Його оркестр став візитівкою школи протягом трьох десятиліть, прикрашаючи шкільні та міські урочистості.

Ігор Іванович був не лише керівником, а й справжнім наставником для своїх учнів. Він вмів побачити талант навіть у наймолодших, підтримував та мотивував кожного свого підопічного. Під його керівництвом оркестр неодноразово здобував призові місця на міських та обласних конкурсах.

Учителі, випускники та батьки 11-ї школи сьогодні в скорботі згадують його доброту, гумор та щирість. Його любили не лише як викладача, а й як людину з великим серцем.

Вічна пам’ять Маестро!