У Тернополі затримали організатора вибуху на «Укрпошті» в Києві

— За інформацією начальника поліції Тернопільської області Сергія Зюбаненка, правоохоронці затримали 40-річного жителя Тернополя, який підозрюється у причетності до вибуху на території «Укрпошти» в Солом’янському районі Києва.

Як стався вибух

Чоловік, згідно з попередніми даними, відправив з Тернополя до столиці боєприпаси, замасковані під декоративні предмети, прикрашені українською символікою. Одна з таких посилок вибухнула під час огляду у сортувальному центрі «Укрпошти». У результаті вибуху постраждали п’ятеро людей.

Операція та затримання

Виконуючи доручення колег з Києва, поліцейські Тернопільщини спільно зі спецпризначенцями КОРД провели оперативні заходи, в результаті яких затримали підозрюваного. Під час обшуку в його квартирі було вилучено ще близько десяти сувенірних боєприпасів.

Кримінальне провадження

За фактом вибуху та незаконного поводження з вибуховими речовинами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Сергій Зюбаненко висловив подяку всім правоохоронцям, які брали участь у цій операції, та підкреслив важливість оперативності у розкритті злочинів, що стосуються безпеки громадян.

Безпека громадян — понад усе!