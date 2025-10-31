Не сплатив понад 21 млн грн податків: викрито керівника спиртзаводу на Тернопільщині 

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури в.о. керівника підприємства спиртової галузі викрито в умисному ухиленні від сплати податків. Його дії призвели до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах. Розпочато розслідування за ч. 3 ст. 112 КК України.

За даними слідства, колишній посадовець з жовтня 2018 по березень 2021 року уникав сплати ПДВ.

Так, купуючи кукурудзу за готівкові кошти, він відображав в облікових документах фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції. Підприємство під його керівництвом не сплатило податок на прибуток в сумі 9,5 млн грн та податок на додану вартість в сумі понад 12 млн грн. Загальна сума коштів, які втратив бюджет — понад 21 млн грн.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, оперативний супровід – УСР в області ДСР НП України.