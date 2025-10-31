Шахрайство через соцмережі: жінка з Кременецького району віддала 220 тис. гривень аферисту

На Тернопільщині правоохоронці розслідують черговий випадок шахрайства через соціальні мережі. Жителька одного з сіл Кременецького району стала жертвою афериста, який за допомогою маніпуляцій і довіри викрав у жінки 220 тисяч гривень.

Як шахрай завоював довіру потерпілої

Згідно з інформацією, яку надала потерпіла, у період з вересня по жовтень 2025 року вона активно спілкувалася в соціальних мережах з чоловіком, який представився громадянином Сирії. Він налагодив довірливі стосунки і, користуючись наївністю жінки, почав переконувати її, що для отримання цінних посилок потрібно оплатити митні та транспортні витрати.

Незнайомець поступово вмовив жінку перерахувати значну суму грошей на банківські рахунки, яка сягнула 220 000 гривень. Втім, після того як жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, вона звернулася до поліції.

Кримінальне провадження та заклик до обережності

Поліцейські негайно розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства, а також закликають громадян бути обережними під час спілкування в мережі. За словами правоохоронців, важливо не довіряти незнайомцям, які просять переказати кошти чи надавати особисті дані.

«Якщо ви сумніваєтесь або отримали підозрілі запити, звертайтесь до поліції або консультуйтеся з рідними перед тим, як здійснювати фінансові перекази», — зазначають у поліції.

Чому це важливо

Цей випадок підкреслює важливість обережності при спілкуванні в соціальних мережах. Зловмисники часто використовують інтернет для маніпуляцій, залучаючи довірливих громадян, а результат таких афер може призвести до значних фінансових втрат.

Поліцейські нагадують: не пересилайте гроші незнайомцям через інтернет і завжди перевіряйте інформацію, перш ніж діяти.