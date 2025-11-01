Центр ЦНАП у Кременецькій громаді: як подати заяву на відстрочку від призову

Заявку на оформлення або продовження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації можна подати безпосередньо в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) міста Кременець або через віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП у старостатах громади.

Графік роботи ЦНАП Кременецької ТГ:

Понеділок — четвер: 8:00 — 17:15

П’ятниця: 8:00 — 16:00

Важливо зауважити, що адміністратори ЦНАП не оновлюють військово-облікові дані. Тому, перед подачею заяви на відстрочку, громадянам необхідно мати повний пакет документів відповідно до вимог Постанови №560.

Це нововведення дозволяє подати заяву в зручний спосіб, без черг у ЦНАП, а також у віддалених локаціях, що зекономить час і спростить процес для мешканців Кременецької громади.

Зверніть увагу: заяву можна подати лише особисто, а представники, родичі чи адвокати не можуть подати документи замість військовозобов’язаного.