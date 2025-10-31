На пожежі врятовано людину, на Кременеччині — дві будівлі: підсумки доби та застереження від піротехніків

Протягом минулої доби, 30 жовтня, підрозділи ДСНС ліквідували 2 пожежі, врятували 1 людину та 3 будівлі, а також виявили 2 небезпечні знахідки часів Другої світової війни.

О 12:38 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу квартири на першому поверсі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку у місті Тернопіль на вулиці Олени Теліги. Площа загоряння становила 20 кв. м. Вогонь знищив сміття та речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували мешканця будинку.

О 15:07 виникла пожежа приватного житлового будинку в селі Бонівка, що на Кременеччині. Площа пожежі становила 35 кв. м. Зусиллями надзвичайників було недопущено поширення вогню та врятовано від полум’я 2 сусідні будівлі.

Того ж дня, о 14:35, поблизу села Городище Козівської територіальної громади було виявлено 2 боєприпаси часів Другої світової війни.

У зв’язку з цим, Служба порятунку вкотре нагадує: небезпеку можуть нести як застарілі боєприпаси, так і сучасні вибухонебезпечні предмети!

Якщо ви виявили будь-який підозрілий предмет (іржавий снаряд, міну, гранату, або ж покинуту іграшку, пакунок чи мобільний телефон):

1. НЕ чіпайте! У жодному разі не торкайтеся, не піднімайте, не пересувайте і не намагайтеся розібрати знахідку.

2. Відійдіть! Негайно відійдіть на безпечну відстань (не менше 100 метрів) тією ж дорогою, якою прийшли.

3. Попередьте! Застережіть оточуючих про небезпеку.

4. Телефонуйте! Негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 102.

Ваша обачність рятує життя!