Безкоштовний прийом нейрохірурга в Чорткові: лише 10 місць для консультацій

У суботу, 1 листопада, з 11 год. в амбулаторному відділенні Чортківської центральної міської лікарні – кабінет 206 (2 поверх) – знову буде проводитися безкоштовний консультативний прийом лікаря-нейрохірурга Степана Степановича Стефанчука. Повідомляє міська рада.

Лікар прийме 10 пацієнтів. Прийом проводитиметься з приводу захворювань, травм і патологій центральної та периферичної нервової системи, які можуть вимагати хірургічного втручання.
Це можуть бути:
✔️Пухлини головного та спинного мозку
✔️Грижі міжхребцевих дисків, стенози спинномозкового каналу
✔️Інсульти та їх ускладнення
✔️Аневризми та інші судинні патології мозку
✔️Наслідки мінно-вибухових травм та бойових поранень
✔️Нейроінфекції та гнійні ураження мозку і хребта
✔️Вроджені аномалії нервової системи

☝️Щоб потрапити на консультацію, потрібно обов’язково записатись за посиланням: https://helsi.me/doctor/c04d2f66-3ce0-4592-b70f-2aa13ab59cec

