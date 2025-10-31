Безкоштовний прийом нейрохірурга в Чорткові: лише 10 місць для консультацій

У суботу, 1 листопада, з 11 год. в амбулаторному відділенні Чортківської центральної міської лікарні – кабінет 206 (2 поверх) – знову буде проводитися безкоштовний консультативний прийом лікаря-нейрохірурга Степана Степановича Стефанчука. Повідомляє міська рада.

Лікар прийме 10 пацієнтів. Прийом проводитиметься з приводу захворювань, травм і патологій центральної та периферичної нервової системи, які можуть вимагати хірургічного втручання.

Це можуть бути:

Пухлини головного та спинного мозку

Грижі міжхребцевих дисків, стенози спинномозкового каналу

Інсульти та їх ускладнення

Аневризми та інші судинні патології мозку

Наслідки мінно-вибухових травм та бойових поранень

Нейроінфекції та гнійні ураження мозку і хребта

Вроджені аномалії нервової системи