На Тернопільщині дівчина пустила знайомого переночувати і залишилась без дорогої речі

До працівників Тернопільського районного управління поліції звернулася 18-річна місцева мешканка, яка повідомила, що її знайомий незаконно заволодів її мобільним телефоном, завдавши збитків на суму близько 20 000 гривень.

Як з’ясували правоохоронці, 20-річний житель Великобірківської громади мав дружні стосунки з заявницею. Однак одна з ночей стала фатальною для дівчини. Попросивши переночувати у неї, хлопець рано вранці попросив мобільний телефон, нібито для відправки термінового SMS-повідомлення. Коли дівчина прокинулася, вона виявила, що не тільки хлопець зник, але й її телефон.

Після проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що викрадений телефон зловмисник здав до ломбарду. За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винного до відповідальності.