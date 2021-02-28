21:33 | 28.02.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

1 березня 107 населених пунктів Тернопільщини будуть без електроенергії

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що 1 березня у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене постачання електричної енергії окремим споживачам в таких населених пунктах області:

РЕМ

Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії

Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні

 

 

 

Бережанський РЕМ

  • с.Божиків

з 09:00 до 17:00

Бережанський РЕМ

  • с.Надрічне, с.Урмань, с.Пліхів, с.Краснопуща

з 09:00 до 17:00

Бережанський РЕМ

  • с.Рогачин

з 09:00 до 17:00

Борщівський РЕМ

  • с.Сковятин, с.Шишківці, с.Худиївці

з 10:00 до 16:00

Борщівський РЕМ

  • с.Сковятин, с.Шишківці, с.Худиївці

з 10:00 до 16:00

Борщівський РЕМ

  • Скала-Подільська(частково), с.Бурдяківці, х.Збриж

з 10:00 до 16:00

Борщівський РЕМ

  • Мельниця-Подільська(частково), с.Вільхівці, с.Дністрове

з 10:00 до 16:00

Бучацький РЕМ

  • с.Новосілка, с.Дуліби, с.Жнибороди

з 09:00 до 16:00

Бучацький РЕМ

  • с.Костільники

з 09:00 до 16:00

Бучацький РЕМ

  • с.Переволока

з 09:00 до 16:00

Гусятинський РЕМ

  • с. Личківці

з 09:00 до 17:00

Гусятинський РЕМ

  • м. Хоростків вул. Кобилянської

з 09:00 до 17:00

Гусятинський РЕМ

  • с. Жабинці

з 09:00 до 17:00

Гусятинський РЕМ

  • смт. Гримайлів

з 09:00 до 17:00

Заліщицький РЕМ

  • с.Зозулинці.

з 09:00 до 16:00

Заліщицький РЕМ

  • с.Головчинці.

з 09:00 до 16:00

Збаразький РЕМ

  • м.Збараж. вул.М.Богуславки.

з 09:00 до 17:00

Збаразький РЕМ

  • с,Шимківці (частково)

з 09:00 до 17:00

Збаразький РЕМ

  • смт.Вишнівець (частково)

з 09:00 до 17:00

Збаразький РЕМ

  • с. Ст.Збараж (частково), ФАП, Школа-сад.

з 09:00 до 13:00

Збаразький РЕМ

  • с. Чернихівці (частково)

з 13:00 до 17:00

Зборівський РЕМ

  • с.Гукалівці

з 10:00 до 17:00

Козівський РЕМ

  • с.Конюхи

з 10:00 до 17:00

Козівський РЕМ

  • с.Ішків

з 10:00 до 17:00

Козівський РЕМ

  • c.Криве

з 10:00 до 17:00

Кременецький РЕМ

  • с.Града

з 09:00 до 17:00

Кременецький РЕМ

  • с.Горинка, с.Кушлин, с.Іванківці

з 09:00 до 17:00

Кременецький РЕМ

  • м.Почаїв вул.Ст.Таражська, вул.Шкільна, вул.Вишнева, вул.Березина, вул.Шалівка, вул.Верхня.

з 09:00 до 17:00

Кременецький РЕМ

  • с.Гаї, с.Града, с.Крижі

з 09:00 до 17:00

Лановецький РЕМ

  • с.Білозірка, с.Борщівка, с.Іванківці, с. Борсуки с. Якимівці с.Буглів с.Люленці с.Огризківці, с. Молотків, с. Передмірка, м.Ланівці вул.Білозірська, Новосілка, Українська, Ювілейна, Листопадова, Тернопільська, Берегова, Незалежності (частково), Вишнівецька (частково), с.М.Карначівка, с.Ванжулів, с.Загірці, с.Михайлівка, с.Грибова (х.Лози)

з 09:14 до 17:12

Підволочиський РЕМ

  • Підволочиськ, Скорики, Климківці, Староміщина, Медин, Дорофіївка,Супранівка, Нове Село, Лозівка, Гущанки, Сухівці, Токи, Воробіївка, Пеньківці, Просівці, Терпилівка, Гнилички, Скалат, Мислова, Колодіївка, Іванівка

з 09:00 до 16:00

Підгаєцький РЕМ

  • с,Білокриниця

з 09:00 до 17:00

Підгаєцький РЕМ

  • с,Рудники

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

  • с Лошнів

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

  • с. Могильниця

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

  • с. Варваринці

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

  • с Кровінка

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

  • сс Золотники Соколів Гончарки Панталиха

з 09:00 до 17:00

Тернопільський міський РЕМ

  • Вул. Злуки 47А, Лепкого 2.2А, Лепкого 8, ДНЗ №8
  • Торговий центр по вул. Злуки 45.

з 10:00 до 17:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.Острів.

з 08:00 до 17:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.М.Ходачків

з 08:00 до 17:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.В.Глибочок, с.Довжанка.

з 08:00 до 17:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.Байківці.

з 08:00 до 17:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.М.Ходачків, центр.

з 09:30 до 16:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.Романівка, с.о.т. “Заозерна”.

з 11:00 до 14:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.Д.Івачів, вул.Незалежності, І.Франка, с/рада, АЗС.

з 09:00 до 18:00

Чортківський РЕМ

  • м.Чортків. вул.Бердо, “Дачі”, Лісова, Нижня, Долина

з 08:00 до 17:00

Чортківський РЕМ

  • с.Скомороше. Чортківський район

з 08:00 до 17:00

Чортківський РЕМ

  • с.Босири. Чортківський район

з 08:00 до 17:00

Чортківський РЕМ

  • с.Улашківці. Чортківський район

з 08:00 до 17:00

Шумський РЕМ

  • м.Шумськ с.Гриньківці

з 09:00 до 17:00

Шумський РЕМ

  • с.Потуторів

з 09:00 до 17:00

Шумський РЕМ

  • с.залісці

з 09:00 до 17:00

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *