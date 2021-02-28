1 березня 107 населених пунктів Тернопільщини будуть без електроенергії

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що 1 березня у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене постачання електричної енергії окремим споживачам в таких населених пунктах області:

РЕМ Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні Бережанський РЕМ с.Божиків з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с.Надрічне, с.Урмань, с.Пліхів, с.Краснопуща з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с.Рогачин з 09:00 до 17:00 Борщівський РЕМ с.Сковятин, с.Шишківці, с.Худиївці з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с.Сковятин, с.Шишківці, с.Худиївці з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ Скала-Подільська(частково), с.Бурдяківці, х.Збриж з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ Мельниця-Подільська(частково), с.Вільхівці, с.Дністрове з 10:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Новосілка, с.Дуліби, с.Жнибороди з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Костільники з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Переволока з 09:00 до 16:00 Гусятинський РЕМ с. Личківці з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ м. Хоростків вул. Кобилянської з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Жабинці з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ смт. Гримайлів з 09:00 до 17:00 Заліщицький РЕМ с.Зозулинці. з 09:00 до 16:00 Заліщицький РЕМ с.Головчинці. з 09:00 до 16:00 Збаразький РЕМ м.Збараж. вул.М.Богуславки. з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с,Шимківці (частково) з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ смт.Вишнівець (частково) з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с. Ст.Збараж (частково), ФАП, Школа-сад. з 09:00 до 13:00 Збаразький РЕМ с. Чернихівці (частково) з 13:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Гукалівці з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Конюхи з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Ішків з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ c.Криве з 10:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Града з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Горинка, с.Кушлин, с.Іванківці з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ м.Почаїв вул.Ст.Таражська, вул.Шкільна, вул.Вишнева, вул.Березина, вул.Шалівка, вул.Верхня. з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Гаї, с.Града, с.Крижі з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с.Білозірка, с.Борщівка, с.Іванківці, с. Борсуки с. Якимівці с.Буглів с.Люленці с.Огризківці, с. Молотків, с. Передмірка, м.Ланівці вул.Білозірська, Новосілка, Українська, Ювілейна, Листопадова, Тернопільська, Берегова, Незалежності (частково), Вишнівецька (частково), с.М.Карначівка, с.Ванжулів, с.Загірці, с.Михайлівка, с.Грибова (х.Лози) з 09:14 до 17:12 Підволочиський РЕМ Підволочиськ, Скорики, Климківці, Староміщина, Медин, Дорофіївка,Супранівка, Нове Село, Лозівка, Гущанки, Сухівці, Токи, Воробіївка, Пеньківці, Просівці, Терпилівка, Гнилички, Скалат, Мислова, Колодіївка, Іванівка з 09:00 до 16:00 Підгаєцький РЕМ с,Білокриниця з 09:00 до 17:00 Підгаєцький РЕМ с,Рудники з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Лошнів з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Могильниця з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Варваринці з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Кровінка з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ сс Золотники Соколів Гончарки Панталиха з 09:00 до 17:00 Тернопільський міський РЕМ Вул. Злуки 47А, Лепкого 2.2А, Лепкого 8, ДНЗ №8

Торговий центр по вул. Злуки 45. з 10:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Острів. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.М.Ходачків з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.В.Глибочок, с.Довжанка. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Байківці. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.М.Ходачків, центр. з 09:30 до 16:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Романівка, с.о.т. “Заозерна”. з 11:00 до 14:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Д.Івачів, вул.Незалежності, І.Франка, с/рада, АЗС. з 09:00 до 18:00 Чортківський РЕМ м.Чортків. вул.Бердо, “Дачі”, Лісова, Нижня, Долина з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Скомороше. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Босири. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Улашківці. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Шумський РЕМ м.Шумськ с.Гриньківці з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.Потуторів з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.залісці з 09:00 до 17:00