Скількох мешканців Тернопільщини вакцинували від COVID-19

Майже сімсот тисяч людей вакцинували від COVID-19 на Тернопільщині.

Про це повідомила на брифінгу регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. 32% з них завершили курс вакцинації двома дозами.

Щеплення від COVID-19 проводять і дорослим, і дітям. Наразі в області вакциновано першою дозою близько половини дорослого населення. “Першою дозою у нас охоплено 42% дорослого населення. Зараз ми проводимо першу, другу дози, бустерну, додаткову дози. В області є чотири види вакцин. Вони є у достатній кількості, в закладах охорони здоров’я, там, де створені пункти вакцинації. У нас продовжує роботу 60 пунктів щеплення, 15 центрів вакцинації та 45 мобільних бригад, які можуть вакцинувати на дому. Вони можуть виїжджати у різні віддалені населені пункти, проводити щеплення різним категоріям населення. Більшість центрів, пунктів вакцинації кожного дня працюють із 9.00 до 16.00”, – зазначила Марія Павельєва.

Додамо, бустерну дозу вакцини від COVID-19 можуть отримати усі охочі жителі краю віком від 18-ти років через 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації.