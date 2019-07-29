У Тернополі рятувальники з балкону квартири вилучили осине гніздо

Сьогодні о 8:24 год. в багатоквартирці на вул. Миру, 2 знадобилася допомога рятувальників.

Тернопільські рятівники вилучили осине гніздо з балкону квартири. Небезпечних для життя людини комах вивезли у природне середовище за Тернополем.

Укуси оси не тільки неприємні, але й небезпечні для людей, які страждають алергією. Ці комахи стають дуже агресивними в шлюбний період і коли займаються будівництвом гнізда. До того ж оси відрізняються гарною пам’яттю на запах тих людей, які хотіли заподіяти їм шкоду. Якщо, наприклад, ви випадково зачепили їх гніздо і зуміли вчасно сховатися від роя, в найближчому майбутньому все одно спокою від них вам не буде. Тому, як тільки ви знайшли осине гніздо, від нього і ос, що мешкають у ньому, варто позбутися в найближчі дні.

Для того, щоб його знищити, найкраще викликати спеціальні служби.