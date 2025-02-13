У жителя Бучача поліцейські вилучили порох та набої

Оперативники Бучацького відділення поліції отримали інформацію про те, що житель одного із сіл Чортківського району зберігає на території домогосподарства заборонені предмети.

Правоохоронці спільно з кінологами прийшли до чоловіка з санкціонованим обшуком. Підозрюваний одразу зізнався, що займається пошуком цінних речей за допомогою металошукача, а тому неодноразово знаходив набої часів Другої Світової війни.

Фігурант видав працівникам поліції 2 кілограми пороху, який зберігав у пластиковій ємності, та 27 патронів. Вилучене правоохоронці направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

38 – річному мешканцю Чортківщини слідчі інкримінують статтю 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Триває слідство.