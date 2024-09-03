У Тернополі стартує набір на безкоштовні курси англійської мови для дітей та підлітків — як долучитися?

У Тернополі запустили набір на безкоштовні курси англійської мови для дітей та підлітків віком від 6 до 15 років. Заняття будуть відбуватися щотижня, а програма розрахована на тих, хто тільки починає вивчення мови.

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр. У команді кажуть: цей курс — можливість для дітей розпочати свою мовну подорож та вивчати англійську мову з нуля.

«Програма курсу створена таким чином, аби зробити навчання для дітей не лише ефективним, а й веселим: інтерактивні вправи, просте пояснення складних граматичних конструкцій та багато розмовної практики. Обіцяємо: кожне заняття буде цікавим та захоплюючим», — діляться директорка простору.

Організатори також додають: заняття будуть проводити двічі на тиждень протягом осені. Після завершення курсу студенти отримають сертифікати про навчання, які підтвердять опанування мови на базовому рівні. Англійську викладатимуть для двох груп:

● Група для дітей віком від 6 до 9 років — щопонеділка та щоп’ятниці о 16:00.

Реєстрація.

● Група для підлітків віком від 10 до 15 років — щовівторка та щочетверга о 10:00.

Реєстрація.

Заняття проводитимуть на базі освітнього простору Гончаренко центр Тернопіль, що на вулиці Коперника, 16.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.

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