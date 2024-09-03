У Тернополі вшанували полеглого Героя Сергія Коновала, присвятивши йому перший бібліотечний урок

Перший подих. Перша колискова. Перше слово. Перший крок. Перший урок…

Всі ці етапи по-своєму важливі в житті кожної людини. Тому перший бібліотечний урок, який працівники Тернопільської обласної книгозбірні для дітей провели для четвертокласників школи-ліцею ім. Назарія Яремчука був присвячений найголовнішим людям – нашим захисникам.

Урок під назвою «Ми українці: честь і слава незламним» відбувся за участі Ольги Коновал – військової волонтерки та дружини полеглого на війні «сталевого» командира, Героя України – Сергія Коновала.

Це була дуже тепла і водночас відверто-болюча розмова про Норда (позивний Сергія Коновала), його життєвий шлях, мрії, ідеї та цілі, до яких йшов і яких досягав разом з побратимами. Це був шлях справжнього воїна, патріота, лицаря духу, яким пишається Тернопільщина та вся Україна.

За словами дружини Олі, окрім військової майстерності та відмінної фізичної форми, Сергій володів ще надзвичайними людськими якостями – обожнював тварин, загалом природу, а ще – багато читав. У воїна було правило – прочитувати за рік 100 книг. І він дотримувався цього правила, навіть якщо ближче до кінця року доводилось вмикати режим «турбочитання».

Сьогодні Ольга стійко продовжує торувати шлях свого чоловіка, втілювати його мрії у реальність – запустила масштабне виробництво дронів, виготовляє прикраси з відпрацьованих на фронті гільз та реалізовує їх для допомоги війську.

Дітям Ольга Коновал побажала бути гідними послідовниками українських героїв – розвивати фізичні, інтелектуальні та духовні якості, шанувати пам’ять тих, хто віддав свої життя за волю і долю України та гідність її народу.

На завершення заходу працівники бібліотеки провели для школяриків майстерку з виготовлення соняха – квітки, яка є символом пам’яті полеглих захисників України.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей