У Тернополі в маршрутках діють обмеження щодо кількості пасажирів. Водіїв штрафують

Тернопільські патрульні проводять перевірку пасажирських перевезень та інформують водіїв про необхідність дотримання карантинних норм.

Інспектори нагадують водіям, що Тернопільська область віднесена до жовтого рівня епідеміологічної небезпеки, відтак забороняється здійснювати регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.

Поліцейські наголосили водіям про відповідальність за недотриманням ними встановлених вимог стосовно перевезення пасажирів громадським транспортом.

Шановні громадяни, нагадуємо вам про дотримання карантинних вимог. Обов’язково одягайте маску в громадських місцях та транспорті.