Вчителі, вихователі і чиновники на Тернопільщині мають лише місяць для роздумів: вакцинуватися чи ні

Вчителі і викладачі, чиновники держадміністрацій та їхніх структурних підрозділів, а також працівники центральних органів виконавчої влади на Тернопільщині мають лише місяць, щоб пройти обов’язкову вакцинацію він COVID-19.

Якщо вони цього не зроблять, то будуть відсторонені від роботи, причому без збереження зарплати. Річ у тім, що вчора, 7 жовтня, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) своїм наказом від 04.10.2021 р. №2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021 р. за №1306/36928, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

Згідно із цим документом, на період дії карантину, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники таких сфер:

– центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

– місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

– закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі – спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

На думку міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому постійно ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу.

– Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19, — невакциновані, – каже міністр. – Тому наше рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах.

Наказ набере чинність рівно через 1 місяць із дня його публікації. Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати, наголосили у МОЗ.

Терен