У Тернополі в парку «Сопільче» висадили 30 молодих дубів

У Тернополі триває активне озеленення міського простору. Так, сьогодні, 17 квітня, у парку «Сопільче» висадили нові зелені насадження.

Зокрема, територію парку поповнили 30 молодих саджанців дуба. Висадка дерев сприятиме не лише покращенню естетичного вигляду рекреаційної зони, а й підвищенню екологічного балансу, адже дуби є довговічними та цінними для формування міських зелених насаджень.

Озеленення провели працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області. Такі ініціативи є важливою складовою розвитку міста, адже вони спрямовані на збереження довкілля, формування екологічної культури та створення привабливих громадських просторів для відпочинку. Роботи з озеленення у громаді триватимуть і надалі.