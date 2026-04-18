Тернопільщина в скорботі: на Донеччині загинув солдат Василь Солоненко

В бою за Україну, її свободу, проявивши мужність і стійкість, загинув солдат, стрілець-помічник гранатометника Василь Солоненко із села Молотків, повідомляють в лановецькій міській раді

Василь був призваний на військову службу 2 травня 2024 року. Із грудня того ж року вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього вірили й сподівалися на його повернення.

На превеликий жаль, підтвердилася трагічна звістка: 17 грудня 2024 року 33-річний воїн Василь загинув під час стрілецького бою з противником у районі населеного пункту Курахове Донецької області.

Схиляємо голови в скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!