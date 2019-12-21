У Тернополі встановлено три історичні рекорди

Ми помаленько звикли, що погода приносить нам сюрпризи у вигляді температурних екстремумів: влітку дні стають спекотнішими, а взимку – морознішими. Цьогоріч рекорди припали ще й на місяць грудень, алевстановлює їх не морозна погода, як би мало бути, а – тепла.

Як повідомили «Погляду» в обласному центрі з гідрометеорології, спостереження за кліматичними даними по м. Тернополю ведеться з 1945 року. Так ось, у грудні 2019 року зафіксовано 3 дні, коли максимальна температура повітря була найвищою за останніх 74 роки. Отже дні-рекордсмени наступні: 16 (10,8 о тепла), 17(12,4 о тепл) та 22 (11,1о тепла) жовтня.