19:41 | 20.12.2019
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Головні ялинки Тернопільщини: яка найкраща? (Фото)

Irena 3 Views Прокоментуй!

До свята Миколая всі районні центри поспішали прикрасити головні ялинки, з якими зустрічатимуть прийдешні свята.

Інтернет-видання “Погляд” пропонує визначити найкращу ялинку серед районних центрів Тернопільської області. Тож пропонуємо вам своєрідну ялинкову “екскурсію” Тернопільщиною.

Розпочинаємо з Борщева. Тут встановили блакитну ялинку висотою понад 11 метрів, вона виросла у цьому місті.

Борщівська красуня в переддень відкриття. Фото Ruslan Kuchira‎.

Головну ялинку Чорткова встановили на площі Героїв Євромайдану. Як і попереднього року – вона жива, як і минулого року – подарована. Новорічну красуню безкоштовно надало місту ОСББ, що по вул. Д.Січинського, 3, позаяк ялинка заважала деяким мешканцям будинку, адже майже повністю перекривала доступ світла. Цьогоріч 12-метрова ялинка приміряла на себе величезні срібні та золоті кулі, а вінчає її яскрава Різдвяна зірка.

Фото зі сторінки Чортківської міської ради у Фейсбук.

У Шумську відкрили чи не найоригінальнішу ялинку — викладену із круасанів із верхівкою у формі зірки із медово-імбирного печива. Вона увійшла у список рекордів України. Для рекордної ялинки знадобилося 4000 круасанів та майже 40 імбирних пряників із назвами сіл Шумської об’єднаної територіальної громади. Таким чином завершили святкування 870-річчя міста Шумськ. 

Фото із сайту Шумської ОТГ.
  • Збаражани були дуже чемні цьогоріч! Наша новорічна ялинка цьому підтвердження:))) – підкреслила голова ЗБаразької районної ради Світлана Боднар. – Міська рада та мер міста Роман Полікровський гарно попрацювали та організували чудове свято! 
 
Збаразька красуня. Фото зі сторнки Романа Полікровського.
Головна ялинка Лановеччини.

Для міста Монастириська головну ялинку купило і доставило ТОВ “Монастириськенергобуд”.

Фото Монастириської ялинки виконав Андрій Старух.
 
Теребовлянська ялинка у новорічних вогнях.
Нове вбрання для ялинки в Козові є результатом перемоги у конкурсі Бюджет участі селища Козова 2019, проекту автором якого є Оленка Шевчик. Фото Володимира Яреми.
18 грудня, напередодні Дня святого Миколая відбулось урочисте відкриття новорічної ялинки в Бережанах.
Гусятинська новорічна ялинка. Автор фото — Решетило Надія Олександрівна
Ялинка в Тернополі залишилась та ж, штучна, нової не купували. Однак цьогоріч у конструкції ялинки замінили стовбур і купили нові гілки. Фото виконав Андрій Гуцула.

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