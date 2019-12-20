Головні ялинки Тернопільщини: яка найкраща? (Фото)

До свята Миколая всі районні центри поспішали прикрасити головні ялинки, з якими зустрічатимуть прийдешні свята.

Інтернет-видання “Погляд” пропонує визначити найкращу ялинку серед районних центрів Тернопільської області. Тож пропонуємо вам своєрідну ялинкову “екскурсію” Тернопільщиною.

Розпочинаємо з Борщева. Тут встановили блакитну ялинку висотою понад 11 метрів, вона виросла у цьому місті.

Головну ялинку Чорткова встановили на площі Героїв Євромайдану. Як і попереднього року – вона жива, як і минулого року – подарована. Новорічну красуню безкоштовно надало місту ОСББ, що по вул. Д.Січинського, 3, позаяк ялинка заважала деяким мешканцям будинку, адже майже повністю перекривала доступ світла. Цьогоріч 12-метрова ялинка приміряла на себе величезні срібні та золоті кулі, а вінчає її яскрава Різдвяна зірка.

У Шумську відкрили чи не найоригінальнішу ялинку — викладену із круасанів із верхівкою у формі зірки із медово-імбирного печива. Вона увійшла у список рекордів України. Для рекордної ялинки знадобилося 4000 круасанів та майже 40 імбирних пряників із назвами сіл Шумської об’єднаної територіальної громади. Таким чином завершили святкування 870-річчя міста Шумськ.

Збаражани були дуже чемні цьогоріч! Наша новорічна ялинка цьому підтвердження:))) – підкреслила голова ЗБаразької районної ради Світлана Боднар. – Міська рада та мер міста Роман Полікровський гарно попрацювали та організували чудове свято!

Для міста Монастириська головну ялинку купило і доставило ТОВ “Монастириськенергобуд”.