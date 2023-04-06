Литовці з «Blue / Yellow for Ukraine» наближають нашу перемогу над росією

Литва – лишається однією з європейських країн, яка чи ненайгучніше висловлює підтримку Україні.

Великих зусиль докладає і литовська волонтерська організація Blue/Yellow for Ukraine – вона допомагає українським військовим ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому робота волонтерів значно активізувалась.

За словами тернопільської волонтерки Юлії Мамчак, фонд «Blue / Yellow for Ukraine» з 2014 року забезпечує наших військових оптикою, технікою, автобілями та всім необхідним в чому виникає потреба.

Цей Фонд брав участь у найбільших зборах, які потребувала Україна. Збори на байрактари і саме він був засновником збору на радар. За дуже короткий час було зібрано 14 мільйонів на 14 радарів. Фонд намагається виконати найважчі запити, дістаючи хлопцям найпотрібніше, – розповідає Юлія.

Свою вдячність фонду висловлюють військові другого механізованого батальйону 92 ОМБР:

«Blue / Yellow» — це громадський рух, що зародився в онлайн-просторі та об’єднує групу однодумців, розкиданих по всьому світу. У наших рядах безоплатно працюють люди з Литви, України, Швеції, Німеччини, Сполучених штатів Америки, Канади, Польщі, та інших країн», — так позиціонують свою діяльність благодійники на сторінці у мережі Facebook.

— Нині ми потрібні Україні як ніколи, — закликають активісти. Їхні ініціативи знаходять відгуки в небайдужих серцях литовців.

«Blue / Yellow» посідає друге місце в десятці найактивніших у світі серед фондів, компаній та приватних осіб за розміром підтримки Збройних Сил України. Так, наприклад, минулого місяця вони зібрали 330 тисяч євро. На ці кошти закупили два естонські дрони EOS C VTOL для ведення аеророзвідки. Літальні апарати отримали імена «Magyla-1» і «Magyla-2» на честь богині смерті в литовській міфології.

Також активно допомагає Україні фонд Blue / Yellow for Ukraine USA, який працює в Америці.