Відновлювати електропостачання на Тернопільщині допомагали із сусідніх областей

На Тернопільщиніг внаслідок атаки дронами вночі 26 листопада, від першої години поступово було припинено електропостачання для більшості споживачів. Працівники “Тернопільобленерго” залучили до відновлення електропостачання ресурси “обленерго” сусідніх областей.

Про це повідомив технічний директор АТ “Тернопільобленерго” Андрій Лещук під час брифінгу в обласній адміністрації.

За його словами, працівники “Тернопільобленерго” провели перекомутацію електромереж.

“Наразі заживлені всі підстанції вищого класу напруги. Від цих підстанцій заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури”, – сказав Андрій Лещук.

Суспільне