Сферу обслуговування ЖКГ у Тернополі між собою розділили декілька сімей

Сферу обслуговування ЖКГ Тернопіль між собою розділили декілька сімей – перша сім’я це Гевко, другою – Лемеги, які згідно даних єдиного реєстру підприємств організацій України є власниками 6 житлово-комунальних підприємств засновником, яких є Лемега Олег Васильович, та зареєстровано два СПД а саме:

ДП «Фаворит-2» ПП «Дружба сервіс житло 1» ЄДРПОУ 35642705 ПП «Дружба сервіс житло 1» ЄДРПОУ 31196009 ДП «Фаворит 1» ПП «Дружба сервіс житло 1» ЄДРПОУ 35642731 ПП «Квартал-Л», ЄДРПОУ 34473660 ДП «Дружба сервіс житло 2» ПП «Дружба сервіс житло 1» ЄДРПОУ 35969660 ПП «Загребелля» ЄДРПОУ 31490793 ФО-П Лемега Олег Васильович ФО-П Мукан Наталія Олегівна (припинена діяльність 27.01.2016)

Лемега Олег Васильович народився і виріс в селі Плесківці Зборівського району. З 1991 році працював начальником «ЖЕКу № 1» та після ліквідації жеку створює приватні підприємства з обслуговування ЖКГ мікрорайону «Дружба» в м. Тернопіль. Олег Лемега є також членом партії “Солідарність правих сил” під час виборів депутатів в міську раду.

Дані підприємства обслуговують утримання будинків та прибудинкової території всього мікрорайону «Дружба», та посідають фактично монопольне становище в мікрорайоні. ПП «Квартал-Л», спеціалізується на вивезені сміття на Малашівський полігон твердих побутових відходів (який офіційно вже багато років закритий).

Лемега Марія Богданівна є директором двох підприємств, які належать її чоловіку Лемезі О.В., а саме: ПП «Загребелля» та ДП «Дружба сервіс житло 2» ПП «Дружба сервіс житло 1».

Створення так багато приватних підприємств пов’язано передусім з оптимізацією та уникнення від оподаткування доходів тобто зменшення рівня сплати податків в місцеві та держані бюджети шляхом збільшення своїх витрат на утримання приміщень, техніки, персоналу, укладання договорів на надання послуг між своїми, спорідненими підприємствами, оскільки можна було б обслуговувати і одним підприємством. Можливо і тому син Лемега Ігор Олегович, працює старшим державним ревізором – інспектором ГУ ДФС у Тернопільській області https://public.nazk.gov.ua/declaration/33d8ea1a-e438-4eec-a1e6-e50f7397a8a0, а його дружина Лемега Юлія Юріївна працює на підприємствах свекра в ПП «Квартал-Л» та в ПП «Загребелля».

В пана Лемеги є ще дочка Мукан Наталія Олегівна, яка також працювала на підприємствах батька на керівних посадах та була зареєстрована, як приватний підприємець до 27.01.2016 року основний вид діяльності якої був інша діяльність щодо поводження з відходами. Цікавим фактом є те що Мукан Н.О. є дружиною заступника прокурора Тернопільської області Мукана Ігоря Ярославовича , можливо тому підприємства пана Лемеги виграють всі суди в Тернопільському міськрайоному суді з приводу стягнення заборгованості з мешканців будинків, які обслуговуються. Однак як свідчить практика судів по Україні мешканці повинні сплачувати тільки за ті послуги, які надаються, з кожним мешканцем або домогосподарством будинків мають бути укладені договори на надання послуг з утримання будинку. Оплата таких послуг повинно здійснюватись за прозорим ціноутворенням та згідно з актами наданих послуг (послуга=гроші).

Оцінюючи житловий фонд мікрорайону «Дружба» можна сказати, що він перебуває в не найкращому стані, якщо не сказати в поганому, однак пану Лемезі не має як нарікати на «попередників», які передали йому такі будинки оскільки він сам був директором жеку.

Згідно з даними https://prozorro.gov.ua/ закупівель в 2016 році підприємства пана Лемеги виграли 4 закупівлі, а саме:

ПП «Квартал-Л» сума закупівлі 58,95 грн., надання послуг з вивезення ТПВ для Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА

ПП «Квартал-Л» сума закупівлі 77 332,80 грн., надання послуг з вивезення ТПВ Тернопільській обласній комунальній клінічній психоневрологічній лікарні

ПП «Квартал-Л» сума закупівлі 87 633,00 грн., надання послуг зі збирання сміття (послуги щодо вивезення твердих побутових відходів) Спеціалізованому комунальному підприємству “Ритуальна служба”

Фізична особа-підприємець Лемега Олег Васильович сума закупівлі 81 377,00 грн., на проведення капітального ремонту внутрішніх мереж холодного водопостачання житлового будинку по вул. Винниченка,11 за замовленням Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Цікавим є те що договір був підписаний 20.12.2016 року, а акти виконаних робіт підписані 23.12.2016 року оплата була здійснена27.12.2016 року. Закономірне запитання чи можливо провести якісний капітальний ремонт за 3 дні? Договір та акти виконаних робіт підписував начальник Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Соколовський Олег Іванович.

Згідно даних сайту https://spending.gov.ua/ ФО-П Лемезі О.В. в грудні 2016 року заплатили:

60997 грн., за вик.роб. по к.р..мереж Орлика,2 ;зг.а.в.р.1436 вiд 26.12.16р.до. дог.951 вiд. 29.07.16р.;без ПДВ.

27 906.00За вик.роб. по к.р..мереж Орлика,3 ;зг.а.в.р.950 вiд 23.12.16р.до. дог. 950вiд. 29.07.16р.;без ПДВ.

42 534.00За вик.роб. по к.р..мереж Бережанська,5 ;зг.а.в.р.952 вiд 23.12.16р.до. дог.952 вiд. 29.07.16р.;без ПДВ.

Всі громадяни можуть долучитись до збору інформації про держаних службовців, посадовців, службових осіб оскільки ми повинні знати на що ідуть наші гроші.

P.S.

Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради №185 від 20.02.2013 року (М.Ф.Лесів)

Про надання послуг

Враховуючи рішення адміністративної колегії Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 21.02.2012р. №14 «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції», з метою забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану та екологічної безпеки м. Тернополя, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради №2266 від 28.12.2011р. «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради №741 від 14.05.2010р. та №780 від 14.05.2010р.» та від 25.01.12р. №133 «Про погодження переліку місць розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів».

2.Робочій групі створеній для відбору земельної ділянки з метою подальшого розміщення та експлуатації на ній сучасної інженерної споруди – регіонального полігону побутових відходів активізувати свою роботу для отримання можливості підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста, згідно вимог чинного законодавства.

3.Внести зміни до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради №741 від 14.05.2010р. «Про надання послуг» та замість слів: «ПП «Катруб», ДПФ «Альтфатер Тернопіль», СПД ФО Коцюбі І.Т., СПД ФО Мукан Н.О., СПД ФО Лемезі О.В., СПД ФО Сушко З.С.», читати: «ПП «Екотерн», ПП «Квартал-Л», ДПФ «Альтфатер Тернопіль», далі по тексту.

4.Внести зміни до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради №780 від 14.05.2010р. «Про видалення твердих побутових відходів» та замість слів: «ПП «Катруб», ДПФ «Альтфатер Тернопіль», СПД ФО Коцюбі І.Т., СПД ФО Мукан Н.О., СПД ФО Лемезі О.В., СПД ФО Сушко З.С.», читати: «ПП «Екотерн», ПП «Квартал-Л», ДПФ «Альтфатер Тернопіль», далі по тексту.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В. Стемковського.

ГІП