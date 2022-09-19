У Тернополі готуються до початку опалювального періоду в умовах воєнного стану

16 вересня у Тернополі відбулося екстрене засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

Під час засідання обговорено питання підготовки до нового опалювального сезону 2022-2023 та роботи об’єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період.

Так, заслухано інформацію про готовність комунальних підприємств та житлового фонду Тернопільської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період. Серед іншого визначено проблемні питання, які потребують оперативного вирішення упродовж вересня з метою проходження опалювального періоду в умовах війни.

«Ми бачимо як підступно діє ворог, знищуючи об’єкти подачі електроенергії, газу і тепла. Відповідно, це повинно бути враховано як для житлового фонду, так і для наших підприємств тепло- та водопостачання, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Сьогодні отримали звіт від енергетиків про проведені роботи для того, щоб забезпечити безперебійну подачу електроенергії або оперативне реагування ремонтних бригад у випадку диверсій, аварій, поломок. Зокрема, можливість використання резервних ліній перемикання води. Таку ж інформацію отримано від комунальних підприємств «Тернопільводоканал» та «Тернопільміськтеплокомуненерго» стосовно забезпечення подачі води й тепла».

Міський голова додає, на сьогодні головне завдання для тепловиків – забезпечити збереження роботи мереж теплопостачання навіть в умовах повної відсутності газу.

«Ми говоримо про роботу єдиної системи подачі тепла і гарячої води, яка буде працювати одночасно завдяки котельням, які функціонують на традиційному паливі, зокрема, газі, так і котельням, які працюватимуть на альтернативних видах палива. У випадку відсутності газу взагалі – ця мережа зможе оперативно перенаправити тепло, яке виробляється з котелень на альтернативному паливі, в інші мікрорайони міста чи бюджетні установи», – зазначає Сергій Надал.

Першочергово будуть отримувати гарячу воду і тепло усі медичні заклади міста. Також визначено перелік чергових закладів дошкільної освіти, які на випадок відсутності газу, працюватимуть у Тернополі. Це дозволить забезпечити необхідну кількість місць для дітей, батьки яких будуть змушені працювати.

За результатами засідання заплановано проведення ряду зустрічей з керівниками обслуговуючих підприємств щодо плану дій у випадку надзвичайної ситуації, коли відсутні вода, електроенергія, тепло чи газ.