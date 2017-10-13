Деталі Тернополя. Меандр, гільйош, ромбовидний — орнаменти кахлі

Збагачуючи свій словник, розширюєш межі свого світу.

Тому зраділа, коли відшукала слово на позначку візерунок, який перед тим був вербально непізнаним.

Тепер у моєму лексиконі є слово гільйош — орнамент у вигляді густої мережі хвилястих фігурних ліній, що переплітаються між собою.

Оскільки на тернопільській кахлі я його помітила лише раз, тож пропоную добірку, де компанію йому складають інші класичні геометричні орнаменти — меандр і ромбовидний.

Анна Золотнюк.