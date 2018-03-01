Як адвокат допоміг учаснику АТО з Тернопільського району «відвоювати» право на земельні ділянки

21 лютого до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області завітала команда Національної телекомпанії України «Тернопільська регіональна дирекція» (ТТБ), аби поспілкуватися з адвокатом Ігорем Юзьваком, який згідно з контрактом, надає безоплатну вторинну правову допомогу на тему відстоювання інтересів свого клієнта. Телесюжет стосувався успішного захисту прав учасника бойових дій, громадянина З., який прагнув, аби Головне управління Держгеокадастру області надало йому дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Після тривалого судового процесу терміном у півроку сторони домовилися укласти мирову угоду, що автоматично погасило спір і призвело до закриття судом провадження у справі.

За Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (ст. 14) учасники АТО, пред’явивши представнику місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги посвідчення учасника бойових дій, мають право на адвоката за рахунок держави. Саме цим своїм правом і скористався житель Тернопільського району, громадянин З.

У липні чоловік звернувся до управління Держгеокадастру з метою отримати земельні ділянки, на які він має право як учасник АТО згідно із Земельним кодексом України та Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Для цього чоловік подав в орган Держгеокадастру клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства площею 2 га та для індивідуального садівництва площею 8 сотих за межами населеного пункту.

Однак, управління Держгеокадастру відмовило йому у наданні земельних ділянок, мотивуючи, що від сільської ради не надійшло погодження про надання дозволу на розроблення проекту.

Іншим же листом орган Держгеокадастру пояснив відмову тим, що орган виконавчої влади утримується в наданні дозволу гр. З., оскільки сільська рада, на території якої розташовані зазначені земельні ділянки і яка вирішує питання передання їх у власність, не погоджує прийняття наказу.

Відповідно до листа сільської ради причиною непогодження надання дозволу є наявність серед жителів громади своїх учасників бойових дій, які також потребують отримання земельних ділянок у власність.

Однак, згідно із ч. 7. ст. 118 Земельного кодексу України відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність (у цьому випадку – сільська рада) відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Тобто, причини відмови, зазначені у ч. 7 ст. 118 ЗК України, у листі сільської ради вказані не були, що вже одностайно свідчить про правопорушення з боку органу місцевого самоврядування. До того ж, серед підстав відмови відсутня така, як «ненадання погодження органом місцевого самоврядування».

Після тривалого судового процесу терміном у півроку сторони (громадянин З. в особі представника Ігоря Юзьвака та управління Держгеокадастру) домовилися укласти мирову угоду, що автоматично погасило спір і призвело до закриття судом провадження у справі.

Нагадуємо, що отримати відповіді на запитання, які стосуються безоплатної правової допомоги можна зателефонувавши на єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України із стаціонарних та мобільних телефонів).

Джерело: сайт Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області