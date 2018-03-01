Стало відомо, хто переміг у фотоконкурсі від ТДМУ

Понад місяць тому Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського започаткував на своєму сайті рубрику конкурсів на кращі світлини зі студентського життя. Перший з них – «Культурне розмаїття» – стосувався українських традицій та їх вивчення студентами університету. Нагадаємо, що упродовж року ТДМУ тісно співпрацював з етногалереєю родини Демкур «Спадок», під час якої майбутні медики змогли більше дізнатися про особливість українських строїв, символіку вишиванок та багато чого іншого. Також вони мали нагоду зробити неповторну фотосесію в автентичному українському вбранні.

Для голосування було представлено 20 світлини з українськими та іноземними студентами нашого університету. Тривав конкурс включно до 14 лютого до 23.00. Переможцями стали Ахмед Салем (Ahmed Salem) з Єгипту- перше місце, Чісому Джордж Чуквудебелу (Chisomu George Chukwudebelu) з Нігерії – друге місце і Софія Кукуа Акон (Sofiya Kuukua Ackon) з Гани – третє місце. До речі, найактивніша боротьба упродовж всіх днів голосування тривала між цими учасниками і розрив у кількості голосів був незначний. Гідно боролася пара Тетяни Петрунько (медичний факультет, 2 курс, 5 група) та Романа Маланича (медичний факультет, 2 курс, 26 група (Україна)).

Переможці, фотографії яких набрали найбільше голосів, отримали призи від нашого партнера – «WELLTEK INTERNATIONAL»(Director: Dr.Shahzad Najam, MD), які вручив ректор ТДМУ, професор Михайло Корда.

Згідно з тематикою конкурсу, нагороди також були обрані в українському стилі, аби у цих студентів завжди була пам’ять про Україну та їхні цікаві студентські роки в Тернополі.

Як зазначив Ахмед Салем, аби виграти в цьому конкурсі, він попросив усю свою родину і друзів голосувати за нього. «Найкраще тебе можуть підтримати ті люди, з якими ти маєш близькі стосунки. Дякую усім, хто знайшов час і проголосував за мою фотографію. Багато хто у Єгипті дізнався про наш конкурс. Усі розпитували про одяг, в якому я був одягнений», – розповів студент.

Ще раз вітаємо переможців і висловлюємо подяку Dr. Shahzad Najam за постійну підтримку ідей та ініціатив у нашому університеті.

Ми ж пропонуємо всім студентам уважно стежити за нашими анонсами, в яких будемо повідомляти про нові конкурси. Фіксуйте найцікавіші миті студентського життя – і разом з ТДМУ робіть його змістовнішим і яскравішим.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського.