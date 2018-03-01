Зарваницька чудотворна ікона у Бережанах: сотні вірних прибувають на молитву

25 лютого чудотворну ікону Матері Божої Зарваницької передано для молитви і вшанування вірним Бережанщини. Свята ікона, яку нещодавно коронував Папа Франциск, знаходиться у храмі УГКЦ Пресвятої Трійці. Сотні паломників прибувають, щоб помолитися до Матері Божої Зарваницької та просити заступництва для себе та України.

Недільне Богослуження біля ікони очолив хранитель ікони та Синкел у справах духовенства Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ митрофорний протоієрей Павло Репела спільно із настоятелем храму о. Іваном Хрептаком.

Сьогодні, 28 лютого, вірні сіл Вільховець, Рибники та Лапшин разом зі своїми душпастирями прибули до храму та проводять Богослужіння. Ікона перебуватиме у Бережанах до суботи, 3 березня. Вже відбуваються паломництва усіх парафій Бережанського деканату, – – повідомляє прес-служба архиєпархії.