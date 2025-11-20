Юлія Свириденко: Тернопіль отримує підтримку від уряду та міжнародних партнерів після ракетного удару

У Тернополі продовжуються важкі пошуково-рятувальні роботи після російського терористичного удару. Уряд заявив, що перебуває на постійному зв’язку з місцевою владою, та надасть усю необхідну допомогу.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко:

Постраждалі отримують необхідну допомога. Звернулися понад 230 осіб.



У місті діють 4 пункти незламності. Облаштовані пункти обігріву в двох школах. Люди отримують гарячі обіди, воду, підтримку соціальних працівників, психологів і юристів. Допомогу також надають Червоний Хрест, БФ Карітас, БФ Рокада, волонтерські центри та небайдужі мешканці.

Проведені домовленості з ЮНІСЕФ про надання матеріальної допомоги постраждалим сім’ям з дітьми віком від 0-18 років.



Уряд на постійному звʼязку з місцевою та обласною владою. Надамо всю необхідну та можливу підтримку.



Дякую всім, хто допомагає: рятувальникам, медикам, волонтерам, міжнародним партнерам і всім небайдужим містянам.